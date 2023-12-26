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Spor

Manchester United, 20'lik stoperin peşinde!

Savunmasına takviye yapmak isteyen İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Atalanta forması giyen 20 yaşındaki stoper Giorgio Scalvini'yi gündemine aldı.

26 Aralık 2023 Salı 22:16 - Güncelleme:
Manchester United, 20'lik stoperin peşinde!
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Bu sezon savunmada yaşadığı sakatlık problemlerinden dolayı transfer döneminde takviye yapmak isteyen Manchester United yeni hedefini buldu.

Manchester United, Atalanta forması giyen 20 yaşındaki İtalyan stoper Giorgio Scalvini'yi transfer etmek için harekete geçti.

Ancak İtalyan kulübünün, kış transfer döneminde oyuncunun satışına izin verilmeyeceği ve bu konuyu yaza ertelemek istediği kaydedildi.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Atalanta formasıyla 20 resmi maça çıkan Giorgio Scalvini bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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