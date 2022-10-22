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Spor

Manchester United 90+4'te Chelsea deplasmanından 1 puanı aldı

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Manchester United ile 90+4'te yediği golle 1-1 berabere kaldı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 21:36 - Güncelleme:
Manchester United 90+4'te Chelsea deplasmanından 1 puanı aldı
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İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea, sahasında Man United'ı konuk etti.

Geçtiğimiz hafta Tottenham'ı deviren ve son günlerde de Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bırakan Manchester United, Chelsea deplasmanından 1 puanla döndü.

İlk yarısı 0-0'la geçilen maçta ev sahibi Chelsea, 87. dakikada Jorginho'nun penaltısı ile 1-0 öne geçti. Maviler, tam 'kazandık' derken sahne alan Casemiro, attığı golle Manchester United'ın yenilgisini önledi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 21 yapan Chelsea, 4. sırada kendine yer buldu. Manchester United ise 20 puanla 5. sırada kaldı.

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