Manchester United, Adrien Rabiot'un peşinde

Manchester United, Juventus'tan orta saha Adrien Rabiot'u takıma katmak istiyor.

Athletic'te yer alan haberde, Frenkie de Jong transferini sonuçlandırmayan Manchester United'ın, Juventus'la bir yıl sözleşmesi kalan Adrien Rabiot'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haberde, Frenkie de Jong'un Manchester United'a transfer olmak istememsinden dolayı Rabiot'nun transfer edilmek istendiği ifade edildi. Öte yandan takımın yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın orta saha rotasyonunu güçlendirmek istediği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



Juventus'a 2019'da Paris Saint Germain'den transfer olan Adrien Rabiot'nun kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Haberde, Manchester United'ın Rabiot ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Juventus'ta 129 maçta süre alan Adrien Rabiot, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asist kaydetti.