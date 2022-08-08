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Spor

Manchester United, Adrien Rabiot'un peşinde

İngiltere Premier Lig'de ekiplerinden Manchester United'ın Juventus'ta forma giyen Adrien Rabiot'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

8 Ağustos 2022 Pazartesi 18:54 - Güncelleme:
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Manchester United, Juventus'tan orta saha Adrien Rabiot'u takıma katmak istiyor.

Athletic'te yer alan haberde, Frenkie de Jong transferini sonuçlandırmayan Manchester United'ın, Juventus'la bir yıl sözleşmesi kalan Adrien Rabiot'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haberde, Frenkie de Jong'un Manchester United'a transfer olmak istememsinden dolayı Rabiot'nun transfer edilmek istendiği ifade edildi. Öte yandan takımın yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın orta saha rotasyonunu güçlendirmek istediği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Juventus'a 2019'da Paris Saint Germain'den transfer olan Adrien Rabiot'nun kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Haberde, Manchester United'ın Rabiot ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Juventus'ta 129 maçta süre alan Adrien Rabiot, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asist kaydetti.

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