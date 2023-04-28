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Spor

Manchester United, Alejandro Garnacho ile nikah tazeledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Alejandro Garnacho'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 16:57 - Güncelleme:
Manchester United, Alejandro Garnacho ile nikah tazeledi
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Arjantinli futbolcu Alejandro Garnacho'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Manchester United Kulübü, 18 yaşındaki Garnacho ile 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya doğumlu Arjantinli futbolcu, 2020'de İspanya ekibi Atletico Madrid'den Manchester United'ın altyapısına dahil oldu.

Arjantin Milli Takımı'nın 20 yaş altı kategorisinde de görev yapan genç kanat oyuncusu, Manchester United'ın A takımında şu ana kadar 31 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

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