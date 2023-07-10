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Spor

Manchester United, Andre Onana transferinde mutlu sona yakın

Manchester Unidet, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Andre Onana transferini bu hafta içinde bitirmeyi planlıyor.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 19:04 - Güncelleme:
Manchester United, Andre Onana transferinde mutlu sona yakın
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Yeni sezonda kaleci arayışlarını sürdüren Manchester Unidet, bir süredir Inter'in file bekçisi Andre Onana ilgileniyordu. İngiliz devi, bu transferde mutlu sona artık çok yakın.

Daily Mail'in haberine göre Manchester United 27 yaşındaki Andre Onana transferini bu hafta içinde tamamlayacak.

43 MİLYON EURO

İngiliz devinin, bu transfer için Inter'e bonuslar hariç 43 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Andre Onana'nın Manchester Unidet ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan Andre Onana, 24 maçta kalesini gole kapatmıştı.

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