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Spor

Manchester United aradığı golcüyü İtalya'da buldu

Golcü takviyesi yapmak isteyen İngiliz ekibi Manchester United, 23 yaşındaki Hollandalı Joshua Zirkzee'yi gündemine aldı.

21 Haziran 2024 Cuma 17:42 - Güncelleme:
Manchester United aradığı golcüyü İtalya'da buldu
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Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Manchester United, aradığı golcüyü İtalya'da buldu.

Sky'da yer alan habere göre; Manchester United, 23 yaşındaki Hollandalı golcü Joshua Zirkzee'yi kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz devinin Zirkzee'nin Bologna ile sözleşmesinde yer alan 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanmayı planladığı belirtildi.

Manchester kulübü yetkililerinin Hollanda ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden yıldız isimle her konuda anlaşıp turnuvadan sonra imza attırmayı istedikleri dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bologna ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Zirkzee, çıktığı 37 maçta 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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