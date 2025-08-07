Manchester United aradığı golcüyü sonunda buldu

Bu yaz Victor Osimhen ve Viktor Gyökeres'in peşinden koşan ancak mutlu sona ulaşamayan Manchester United, 3. transferini bitirmek üzere.

Osimhen'i Galatasaray'a, Gyökeres'i ezeli rakibi Arsenal'a kaptıran Manchester United, Benjamin Sesko'ya yöneldi.

İngiliz devi, Alman ekibi RB Leipzig ile Sesko transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United ve RB Leipzig, transfer için 76.5 milyon euro bonservis bedeli ve 8.5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya vard.

22 yaşındaki yıldız oyuncu, ManU ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Leipzig'de 87 maça çıkan Sesko, 39 gol atarken, 8 asist yaptı.