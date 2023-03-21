Manchester United, Axel Disasi'nin peşinde

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, stoper transferi için kulüp yönetimine raporu sundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Harry Maguire ve Victor Lindelöf'ün gönderilmesi yönünde rapor sunan Erik ten Hag, Monaco'nun 25 yaşındaki Fransız stoperi Axel Disasi'nin alınmasını istedi.

Manchester United idarecilerinin, bu rapor üzerine harekete geçtiği ve Monaco ile 50 milyon euro üzerinden görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

25 yaşındaki Fransız stoperin Paris Saint-Germain ve Tottenham tarafından da izlendiği belirtildi.

Monaco'nun 2020 yazında 13 milyon euro'ya Reims'ten aldığı Disasi, bu sezon sadece 1 maç kaçırdı ve 39 maçta forma giyip 5 gol attı ve 4 asist yaptı.