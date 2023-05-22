Manchester United, Barça'nın yıldızlarına kancayı taktı

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United transfer çalışmalarına başladı.

Transfere önemli bir bütçe ayıran Manchester United, teknik direktör Erik Ten Hag'ın istediği isimlere yöneldi.

İspanya'nın Sport gazetesinde geçen habere göre, Manchester ekibi Ronald Araújo ve Frenkie de Jong ile ilgeniyor.

KIRMIZILARIN TRANSFERDE "RÜYA" LİSTESİ

İngiliz devinin hedefindeki Frenkie de Jong ve Ronald Araújo şimdilik takımda kalmayı istesede Manchester United'in listesinde başka önemli isimler bulunuyor.

Üst düzey bir santrafor ile nokta atışı yapmak isteyen Kırmızılar'ın golcü listesinde Harry Kane, Victor Osimhen ve Dusan Vlahovic bulunuyor.

Harry Kane'nin Tottenham'dan ayrılması şuan için zor görünürken Osimhen ile de Bayern Münih ilgileniyor.

Manchester United'in yaz transfer döneminde yapacağı hamleler şu an için merak konusu olduğu aktarıldı.