İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2023 Salı / 10 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8756
  • EURO
    20,0917
  • ALTIN
    1106.15
  • BIST100
    5237.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Barella'nın peşinde
Spor

Manchester United, Barella'nın peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag'ın istediği Inter'in orta sahası Barella için harekete geçti.

28 Şubat 2023 Salı 18:05 - Güncelleme:
Manchester United, Barella'nın peşinde
ABONE OL

Manchester United, Inter'in yıldız orta saha oyuncusu Nicolo Barella'yı transfer etmek istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United Menajeri Erik ten Hag, büyük hayranı olduğunu belirttiği Barella'yı orta sahaya istediği ve Casemiro ile birlikte müthiş bir ikili kuracağını yönetime iletti. Manchester United yönetimi ise bu rapor üzerine transfer için şimdiden harekete geçti.

Inter ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan İtalyan milli yıldız için Inter'in 80 milyon euro bonservis bedeli belirlediği anlaşıldı.

Manchester United'ın 150 milyon euro istenen Dortmund'lu Jude Bellingham ve 100 milyon euro bonservis bedeli talep edilen West Ham'lı Declan Rice ile de ilgilendiği ancak Barella'nın benzer kalitede ve daha ucuz olduğu için tercih ettiği de vurgulandı.

Kariyerine Cagliari altyapısında başlayan Nicolo Barella, 2020 yazında toplam 44.5 milyon euroluk bir bedelle Inter'e transfer olmuştu. Barella, bu sezon oynadığı 31 resmi maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.