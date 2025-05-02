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Spor

Manchester United, Bilbao'yu deplasmanda dağıttı!

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında konuk olduğu Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller Bruno Fernandes (2) ve Casemiro'dan geldi.

Haber Merkezi2 Mayıs 2025 Cuma 00:07 - Güncelleme:
Manchester United, Bilbao'yu deplasmanda dağıttı!
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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı.

San Mames Stadyumu'nda oynanacak maçı, deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Casemiro ve 37 (P) ile 45. dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.

Athletic Bilbao'da 35. dakikada penaltıya sebebiyet veren Daniel Vivian, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Manchester United, rövanş maçı öncesinden büyük bir avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Old Trafford'da oynanacak.

Tur atlayan takım, Tottenham - Bodo/Glimt eşleşmesinin kazananı ile finalde kozlarını paylaşacak.

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