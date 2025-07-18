Manchester United, Bryan Mbeumo transferini bitiriyor

Manchester United, Brentford forması giyen ve transferi uzun süredir gündemde yer alan Bryan Mbeumo için geri sayıma geçti.

The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester United, Mbeumo transferi için Brentford ile anlaşma sağladı. Manchester United, bu transfer için 65 milyon sterlin bonservis ödeyecek. Anlaşmada 6 milyon sterlin (toplam 82 milyon euro) değerinde bonus maddesi de yer alıyor.

Manchester United, 71 milyon sterlin değerindeki toplam bedeli 4 taksitte ödeyecek.

İngiliz ekibinin 25 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Brentford forması altında geçen sezon 42 maçta süre bulan Mbeumo, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.