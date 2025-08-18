İSTANBUL 30°C / 21°C
Spor

Manchester United Carlos Baleba'dan vazgeçti

Premier Lig ekibi Manchester United, Brighton forması giyen Carlos Baleba'dan vazgeçti. İngiliz ekibinin transferden vazgeçesindeki neden ise Brighton'ın 156 milyon dolarlık beklentisi.

HABER MERKEZİ18 Ağustos 2025 Pazartesi 09:40 - Güncelleme:
Manchester United, transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü yıldız oyuncu için kararını verdi.

Athletic, 15 Ağustos'ta United'ın Brighton'ın 156 milyon dolarlık beklentisinden sonra Carlos Baleba'nın peşinden koşmayı bıraktığını bildirdi. Kırmızı Şeytanlar, Brighton'ın taleplerini karşılamaya yanaşmadı ve güney sahili kulübü de yıldızını satmaya yanaşmadı ve bu durum müzakerelerde çıkmaza yol açtı.

Fabrizio Romano, Baleba'yı bu yıl transfer etmeyi bırakmalarına rağmen, United'ın orta saha oyuncusunu yakından takip ettiğini ve önümüzdeki yaz Kamerunlu oyuncuyu transfer etmek için yeni bir teklifle geri döneceklerini bildirdi. Amorim'in genç oyuncuya hayran olduğu ve onu kendi sistemine mükemmel bir şekilde uyduğu biliniyor. Kırmızı Şeytanlar'ın bu sezon olmasa bile, önümüzdeki yaz transfer döneminde oyuncu için yeniden masada olacakları vurgulanıyor.

