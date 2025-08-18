Manchester United Carlos Baleba'dan vazgeçti

Manchester United, transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü yıldız oyuncu için kararını verdi.

Athletic, 15 Ağustos'ta United'ın Brighton'ın 156 milyon dolarlık beklentisinden sonra Carlos Baleba'nın peşinden koşmayı bıraktığını bildirdi. Kırmızı Şeytanlar, Brighton'ın taleplerini karşılamaya yanaşmadı ve güney sahili kulübü de yıldızını satmaya yanaşmadı ve bu durum müzakerelerde çıkmaza yol açtı.

Fabrizio Romano, Baleba'yı bu yıl transfer etmeyi bırakmalarına rağmen, United'ın orta saha oyuncusunu yakından takip ettiğini ve önümüzdeki yaz Kamerunlu oyuncuyu transfer etmek için yeni bir teklifle geri döneceklerini bildirdi. Amorim'in genç oyuncuya hayran olduğu ve onu kendi sistemine mükemmel bir şekilde uyduğu biliniyor. Kırmızı Şeytanlar'ın bu sezon olmasa bile, önümüzdeki yaz transfer döneminde oyuncu için yeniden masada olacakları vurgulanıyor.