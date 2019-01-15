Manchester United Cengiz Ünder için girişimlere başladı

ESPN'in haberine göre; Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih'in talip olduğu 21 yaşındaki yüksek potansiyelli oyuncu için Manchester United'da devreye girdi.

Roma Türk futbolcuyu devre arasında satmak istemiyor. Ancak Roma genç oyuncuyu sezon sonunda satmaya sıcak bakıyor. Milli futbolcu kırmızı-şeytanların menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in listesinde yer alıyor

Roma kulübüyle mutlu günler geçiren Cengiz'in, kulübün en düşük ücretli oyuncularından birisi olması ve yeni bir anlaşma konusundaki müzakerelerin durduğunu biliniyor. Bu durumda genç oyuncunun Türk temsilcileri Ünder için yaz transferinin daha olumlu olacağına ikna ettiği söyleniyor.