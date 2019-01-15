Manchester United Cengiz Ünder için girişimlere başladı
Roma'da top koşturan Milli futbolcu Cengiz Ünder için ara transfer döneminde birçok talip var. Listenin başında yer alan Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih'in yanına İngiliz devi Manchester United'da eklendi
ESPN'in haberine göre; Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih'in talip olduğu 21 yaşındaki yüksek potansiyelli oyuncu için Manchester United'da devreye girdi.
Roma Türk futbolcuyu devre arasında satmak istemiyor. Ancak Roma genç oyuncuyu sezon sonunda satmaya sıcak bakıyor. Milli futbolcu kırmızı-şeytanların menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in listesinde yer alıyor
Roma kulübüyle mutlu günler geçiren Cengiz'in, kulübün en düşük ücretli oyuncularından birisi olması ve yeni bir anlaşma konusundaki müzakerelerin durduğunu biliniyor. Bu durumda genç oyuncunun Türk temsilcileri Ünder için yaz transferinin daha olumlu olacağına ikna ettiği söyleniyor.
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