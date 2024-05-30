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Spor

Manchester United, Chelsea'nin stoperini istiyor

Manchester United, Chelsea'nin 24 yaşındaki savunma oyuncusu Trevoh Chalobah için 30 milyon euro bedeli gözden çıkardı. İşte detaylar...

30 Mayıs 2024 Perşembe 19:48 - Güncelleme:
Manchester United, Chelsea'nin stoperini istiyor
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Premier Lig'de gelecek sezon şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Manchester United gözünü transfere çevirdi.

SAVUNMAYA HEDEF CHALOBAH

The Independent'ın haberine göre; Manchester United, Chelsea'den 24 yaşındaki savunma oyuncusu Trevoh Chalobah'ı transfer etmeyi düşünüyor.

Defans oyuncularının çok sayıda sakatlığı ve Raphael Varane'nin ayrılmasıyla karşı karşıya kalan Manchester United'ın gelecek sezon arka hattını güçlendirmek için seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

Bu doğrultuda Manchester ekibinin mali nedenlerden dolayı Chalobah'ı satmaya hazır olan Chelsea'ye teklif sunacağı aktarıldı.

30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İngiliz devinin yıldız stoper için Chelsea'ye 30 milyon euro'luk teklif yapacağı iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan Chalobah, bu sezon 17 maçta forma giyerken 1 gol attı.

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