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Spor

Manchester United defteri kapanıyor! Altay Bayındır için veda vakti

Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır ayrılık kararı aldı. İngiliz ekibinde istediği süreleri bulamayan 28 yaşındaki file bekçisi düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Altay Bayındır'ın adı daha önce Beşiktaş ile anıldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 12:10 - Güncelleme:
Manchester United defteri kapanıyor! Altay Bayındır için veda vakti
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Yüksek bonservis bedeliyle kadroya katılan Lammens'in gerisinde kalan Altay Bayındır, forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılık kararı aldı. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan milli kalecinin, kariyerine düzenli olarak oynayabileceği bir takımda devam etmek istediği belirtildi.

DÜZENLİ OLARAK OYNAMAK İSTİYOR

Kulübün, oyuncunun düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmesini planladığı belirtilirken, tecrübeli kalecinin adının geçen sezon Beşiktaş'ın gündemine geldiği hatırlatıldı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Altay Bayındır, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

HEDEF DÜZENLİ FORMA GİYMEK

Söz konusu ayrılık iddialarının ardından, sürecin nasıl işleyeceğine dair detaylar da paylaşıldı. Ayrılık kararının temelinde oyuncunun saha içi sürelerinin etkili olduğu aktarıldı. Kulübün bu transferdeki planının, Altay Bayındır'ın gideceği yeni takımda düzenli olarak ilk 11'de oynayabilmesi yönünde olduğu ifade edildi.

GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmesi planlanan Altay Bayındır'ın durumu, geçmiş transfer iddialarını da yeniden akıllara getirdi. Kariyerine nerede devam edeceği merakla beklenen başarılı kalecinin adının, geride bıraktığımız geçen sezon Beşiktaş'ın da transfer gündemine geldiği ifade edildi.

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