Manchester United deplasmanda geriden gelerek kazandı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Manchester United, Omonia deplasmanına konuk oldu. İngiliz ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 53 ve 84. dakikalarda Marcus Rasford ile 63. dakikada Antony Martial kaydetti. Ev sahibi ekip Omonia'nın gollleri ise 34. dakikada Karim Ansarifard ve 85. dakikada Nikolas Panayiotou'dan geldi.

Manchester United'da ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Manchester United, 6 puana yükseldi. Omonia'nın 3 maç sonunda puanı bulunmuyor.

Grubun 4. haftasında Manchester United, Omonia'yı Old Trafford'da ağırlayacak.