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Spor

Manchester United, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 31.hafta mücadelesinde Manchester United, Nottingham Forest'a konuk oldu. Kırmızı şeytanlar mücadeleyi 3-1 kazandı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 09:11 - Güncelleme:
Manchester United, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti
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İngiltere Premier Lig'de 31. hafta mücadelesinde Manchester United, Nottingham Forest'a konuk oldu.

Rakibini Antony ve Diogo Dalot'nun golleriyle mağlup eden Manchester United, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 59'a yükseltirken küme düşme hattında yer alan Nottingham Forest, 27 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Manchester United, F.A. Cup yarı finali nedeniyle maça çıkmayacak. Erik ten Hag'ın ekibi, Wembley'de oynanacak F.A. Cup yarı finalinde Brighton'la final mücadelesi verecek.

Nottingham Forest ise ligde gelecek hafta Liverpool'a konuk olacak.

DİOGO DALOT'DAN SEZONUN İLK LİG GOLÜ

Manchester United'da Nottingham Forest karşısında takımın ikinci golünü kaydeden Dieogo Dalot, bu sezonki ilk lig golünü kaydetti.

Portekizli oyuncu, bu sezon 35 maçta süre alırken 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Dalot, diğer golünü Avrupa Ligi'nde atmıştı.

DE GEA SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Nottingham Forest maçında kalesini gole kapatan David De Gea, ligde üst üste üçüncü kez gol yemedi.

Manchester United bu süreçte Brentford'u 1-0 ve Everton'ı 2-0 mağlup etmişti.

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