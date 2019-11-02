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Manchester United dikiş tutturamıyor

İngiltere Premier ligi'nde bu sezona kötü başlayan Manchester United, Bournemouth'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı.

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Lig Kupası'nda Chelsea'yi deplasmanda 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Manchester United, ligde yine kayıplarda. Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi 11. hafta maçında Bournemouth'a deplasmanda 1-0 yenildi. Ev sahibi ekibin golünü Joshua King kaydetti. King, Adam Smith'in asistini 45'te düzeltip şık bir vuruşla ağlarla buluşturdu.
 
Manchester United'ın 2. yarıdaki çabaları sonuç vermedi ve ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Bournemouth, puanını 16 yaptı.
 
Son 6 haftada tek galibiyette kalan ve bu karşılaşmalarda 3. kez yenilen Manchester United ise 13 puanda kaldı.

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