Manchester United, Emiliano Martinez için 40 milyon euroyu gözden çıkardı

Manchester United, transferin bitimine kısa süre kala Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez için 40 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Manchester United, transfer döneminin kapanmasına saatler kala kaleci transferi için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Daily Mail'in haberine göre, Kırmızı Şeytanlar Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez için 40 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki hafta 33 yaşına girecek olan Martinez, daha önce yüksek maaşı ve agresif karakteri nedeniyle United yönetiminde soru işaretleri yaratmıştı. Ancak teknik direktör Ruben Amorim'in mevcut kaleci seçeneklerinden memnun olmaması üzerine Arjantinli file bekçisi yeniden listenin üst sırasına taşındı.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Manchester United hafta sonu Villa yönetimi ve Martinez'in temsilcileriyle resmi görüşmelere başladı.

Buna paralel olarak, Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens için de temaslar devam ediyor. United, Lammens için 20 milyon euroluk bir hamle hazırlamış durumda ancak bu transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşı Martinez hamlesi bir sigorta niteliği taşıyor.

ASTON VİLLA SATMAYA SICAK BAKIYOR

Villa cephesinde ise Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) baskısı dikkat çekiyor. İngiliz kulübü, doğru teklif gelmesi halinde Martinez'i satmaya sıcak bakabilir. 2022'de Arjantin ile Dünya Kupası kazanan tecrübeli eldiven, Unai Emery yönetiminde Villa'nın en istikrarlı oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

United'da kaleci sorunu dikkat çekiyor. Geçen sezon 43 milyon euro karşılığında transfer edilen Andre Onana beklentileri karşılamaktan uzak kalırken, bu sezon Premier Lig'deki üç maçta da Altay Bayındır kaleyi korudu. Onana ise yalnızca Carabao Kupası'nda Grimsby Town'a karşı oynadı ve takım o maçta şok bir yenilgi aldı.

Bu arada Aston Villa, transferin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basınına göre, Villa West Ham'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta için son bir hamle yapmayı planlıyor. 27 yaşındaki futbolcu, bahis soruşturması nedeniyle zorlu bir dönem geçirmiş olsa da Avrupa futbolunda yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor. Paqueta'ya Manchester City'nin de daha önce yoğun ilgisi olmuştu.

Manchester United'ın Martinez için yapacağı teklif, hem kaleci sorununu çözmek hem de kadro derinliğini artırmak adına kritik bir adım olarak görülüyor. Transfer döneminin bitimine az bir süre kala, bu gelişmenin İngiltere'de büyük yankı uyandırması bekleniyor.