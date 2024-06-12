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Spor

Manchester United, Erik ten Hag için kararını verdi

İngiliz ekibi Manchester United, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile devam etme kararı aldı.

12 Haziran 2024 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
Manchester United, Erik ten Hag için kararını verdi
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Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın geleceği belli oldu.

Athletic'te yer alan haberde Manchester United yönetiminin sezonun sona ermesininin ardından yaptığı değerlendirmelerin tamamlandığı ve Erik ten Hag'ın takımın başında kalacağı belirtildi.

Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Hollandalı çalıştırıcıyla yeni kontrat için de görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde Manchester United yönetiminin Erik ten Hag'la yollarını ayırabileceği ve şu anda boşta olan Thomas Tuchel ve Mauricio Pochettino'yla ilgilendiği iddia edilmişti.

TEN HAG YÖNETİMİNDE İKİNCİ SEZON

Premier Lig'de sezonu 60 puanla 8. sırada tamamlayan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

Carabao Cup'ta 4. turda Newcastle United'a elenen Erik ten Hag'ın ekibi, F.A. Cup finalinde Manchester City'yi mağlup ederek şampiyon oldu ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

Manchester United'ın başında ikinci sezonunu geçiren Erik ten Hag, geçtiğimiz sezon Carabao Cup şampiyonluğu yaşamıştı.

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