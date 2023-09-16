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Spor

Manchester United, evinde 3 golle yıkıldı!

Premier Lig 5. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United, sahasında Brighton'a 3-1 mağlup oldu.

16 Eylül 2023 Cumartesi 19:05 - Güncelleme:
Manchester United, evinde 3 golle yıkıldı!
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Premier Lig 5. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United, sahasında Brighton ile karşılaştı.

Old Trafford'da oynanan maçı Brighton 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikda Welbeck, 53. dakikada Gross ve 71. dakikada Joao Pedro kaydetti. ManU'nun tek golü 73. dakikad Hannibal Mejbri'den geldi.

Manchester United'da milli oyuncu Altay Bayındır yedek kulubesinde yer aldı ve süre alamadı.

United kalecisi Onana kalesine gelen 11 şutun 8'inde kalesini gole kapatamadı.

Bu sonuçla Brighton puanını 12 yaptı. ManU ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında United, Burnley ile karşılaşacak. Brighton ise Bournemouth'u konuk edecek.

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