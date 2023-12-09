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Spor

Manchester United evinde hüsrana uğradı!

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United ile Bournemouth kozlarını paylaştı. Kırmızı Şeytanlar evinde oynadığı karşılaşmayı 3-0 kaybetti.

9 Aralık 2023 Cumartesi 20:17 - Güncelleme:
Manchester United evinde hüsrana uğradı!
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İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bournemouth 3-0'lık skorla kazandı.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Dominic Solanke, 68. dakikada 68. dakikada Philip Billing ve 73. dakikada Marcos Senesi kaydetti.

Konuk ekibin taraftarları, 3. golden sonra Manchester United Menajeri Erik ten Hag için 'Yarın sabah seni şutlayacaklar' tezahüratları yaptı.

Son 3 lig maçında 2. kez yenilen Manchester United, 27 puanda kaldı. Son 5 maçta 13 puan toplayan Bournemouth, puanını 19'a çıkardı.

Manchester United, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırladıktan sonra Liverpool deplasmanına gidecek. Bournemouth ise Luton Town'ı konuk edecek.

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