Manchester United evinde tek golle galip!

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Luton Town karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Victor Nilsson Lindelöf kaydetti.

Manchester'da 40. dakikada Eriksen, 78. dakikada Hojlund sakatlanarak kenara geldi.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilginin yarasını sardı ve puanını 21'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Luton Town ise 6 puanda kaldı.

Manchester United, milli aradan sonra Everton deplasmanına gidecek. Luton ise evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak.