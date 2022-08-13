Manchester United golcü arıyor

Transfer döneminin son günlerine girilirken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Manchester United, takıma yeni bir forvet oyuncusu katmak için kolları sıvadı.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United'ın başarısızlıkla sonuçlanan Marko Arnautovic girişiminin ardından birçok menajer, daha önce "problemli" olarak görülen forvet oyuncularını kulübe önermeye başladı. Anthony Martial'ın da sakatlanmasının ardından elinde tek santrfor oyuncusu olarak Cristiano Ronaldo kalan teknik direktör Erik ten Hag'ın, kadroya net bir santrfor transferi istediği belirtildi.

ALVARO MORATA

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Juventus'ta geçiren Alvaro Morata, Manchester United'ın listesinde yer alan isimlerden biri. Bonservisi Atletico Madrid'de bulunan İspanyol oyuncunun 35 milyon euro gibi bir bonservise mal olacağı belirtiliyor.

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG

Daha önce Arsenal'de gösterdiği disiplinsiz davranışları sebebiyle kaptanlığı elinden alınan ve sürecin sonunda Barcelona'ya transfer olan Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang da Manchester United'a önerilen isimlerden. Barcelona'nın Robert Lewandowski'yi transfer etmesinin ardından takımdaki yeri sarsılan Gabonlu futbolcu ile Chelsea'de ilgileniyor.

MAURO ICARDI

Paris Saint Germain'de istediği kadar forma şansı bulamayan Mauro Icardi de Manchester United'ın gündemine gelen isimlerden biri. Icardi, geçtiğimiz sezon eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile yaşadığı ailevi problemler sebebiyle PSG'nin Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında yer almamıştı.