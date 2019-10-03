Manchester United, UEFA Avrupa Ligi L Grubu 2. hafta karşılaşmasında AZ Alkmaar ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'ne sahasında Astana galibiyeti ile başlayan Kırmızı Şeytanlar, Hollanda deplasmanından galibiyet çıkartamadı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 4'e çıkartırken, üst üstte iki maçından da beraberlikle ayrılan AZ Alkmaar da puanını 2'ye çıkardı.