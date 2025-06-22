Manchester United, Joao Palhinha için kiralık formülü devreye soktu

GiveMeSport'un haberine göre Manchester United, orta sahaya takviye arayışında Joao Palhinha ismini öncelik listesine aldı. İngiliz ekibi, Atalanta forması giyen Ederson için yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması üzerine Bayern Münih'te forma giyen Palhinha'yı kiralık olarak kadroya katmanın yollarını arıyor.

Bayern Münih, Portekizli futbolcuyu 2024 yazında Fulham'dan 51 milyon avro bonservisle transfer etmişti. Ancak Palhinha, Alman ekibiyle çıktığı 24 resmi maçta gol katkısı veremedi. Manchester United cephesi, bu düşük verimliliği fırsata çevirmek istiyor.