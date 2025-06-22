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Spor

Manchester United, Joao Palhinha için kiralık formülü devreye soktu

Bayern Münih'te beklentileri tam karşılayamayan Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha, Manchester United'ın radarına girdi. İngiliz kulübü, Ederson transferinden sonuç alamayınca rotasını Palhinha'ya çevirdi.

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 10:46 - Güncelleme:
Manchester United, Joao Palhinha için kiralık formülü devreye soktu
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GiveMeSport'un haberine göre Manchester United, orta sahaya takviye arayışında Joao Palhinha ismini öncelik listesine aldı. İngiliz ekibi, Atalanta forması giyen Ederson için yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması üzerine Bayern Münih'te forma giyen Palhinha'yı kiralık olarak kadroya katmanın yollarını arıyor.

Bayern Münih, Portekizli futbolcuyu 2024 yazında Fulham'dan 51 milyon avro bonservisle transfer etmişti. Ancak Palhinha, Alman ekibiyle çıktığı 24 resmi maçta gol katkısı veremedi. Manchester United cephesi, bu düşük verimliliği fırsata çevirmek istiyor.

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