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Spor

Manchester United, Joshua Zirkzee'yi açıkladı!

Manchester United'da merakla beklenen transfer son buldu. Kırmızı Şeytanlar, Bologna'dan Joshua Zirkzee'yi 42.5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

14 Temmuz 2024 Pazar 18:59 - Güncelleme:
Manchester United, Joshua Zirkzee'yi açıkladı!
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Manchester United merakla beklenen transferini açıkladı.

İngiliz devi, Bologna'dan Joshua Zirkzee'yi 42.5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

Manchester United, Hollandalı golcü ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İMZA SONRASI ZIRKZEE'DEN İLK AÇIKLAMA

Joshua Zirkzee, Manchester United'a imzası sonrası ilk açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu, "Erik ten Hag ve kulüp yöneticileriyle yaptığım görüşmelerden sonra burada geleceğin ne kadar heyecan verici olacağını biliyorum ve Manchester United'ın başarısında rol oynamak için sabırsızlanıyorum. Ben her zaman her şeyini kazanmaya adamış bir oyuncuyum; kariyerimde bir üst seviyeye çıkmak ve daha fazla kupa kazanmak için bir sonraki mücadeleye hazırım. Böylesine ikonik bir kulübe katılmak bir ayrıcalık. Milli takımdan sonra kısa bir tatil yapmak zorundayım ama hemen etki yaratmaya hazır bir şekilde geri döneceğim." dedi.

'DÜNYA ÇAPINDA OYUNCU OLACAK'

Manchester United Sportif Direktörü Dan Ashworth'ta Zirkzee transferiyle ilgili yorumda bulunarak, "Zaten güçlü olan hücum oyuncuları grubumuzu güçlendirmek için bir forvet oyuncusu almak bu yaz için temel hedeflerimizden biriydi. Transfer döneminin bu kadar erken bir döneminde Joshua'nın kalibresinde bir oyuncuyla anlaşmayı başardığımız için çok mutluyuz. Joshua, Manchester United için etki yaratmaya hazır olağanüstü bir yetenek. Yeteneği ve dünya çapında bir oyuncuya dönüşme arzusu, önümüzdeki heyecan verici sezon ve sonrası için oluşturduğumuz kadroya harika bir katkı sağlayacağı anlamına geliyor. Kariyerinde önemli başarılar elde etmiş olan Joshua'ya, Erik ten Hag ve antrenör ekibinin rehberliği ve desteği altında bir sonraki seviyeye ulaşması için mükemmel bir platform sağlayacağız. Joshua'nın önümüzdeki yıllarda Old Trafford'da başarılı olmasını görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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