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Spor

Manchester United kararını verdi! Fenerbahçe'ye yıldız kanat geliyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Anthony Martial için sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız futbolcunun kulübü Manchester United, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

5 Ocak 2024 Cuma 19:09 - Güncelleme:
Manchester United kararını verdi! Fenerbahçe'ye yıldız kanat geliyor
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İngiltere'den Anthony Martial iddiası geldi.

Sky'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin, Fransız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Manchester United ile sözleşmesinin son yılında olan Martial ile Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan'dan da bazı ekiplerin ilgilendiği ifade edildi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Manchester United'ın, Martial'in sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullanmayacağı ve 28 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Martial, 2015 yılından bu yana -2021/2022 sezonun ikinci yarısında Sevilla'ya kiralandı - formasını giydiği Manchester United'da 317 maça çıktı ve 90 gol, 55 asistlik performans ortaya koydu.

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