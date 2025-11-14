İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3359
  • EURO
    49,2222
  • ALTIN
    5560.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Karim Adeyemi için harekete geçti
Spor

Manchester United, Karim Adeyemi için harekete geçti

Premier Lig ekibi Manchester United, Borussia Dortmund'un yıldızı Karim Adeyemi'yi sözleşme krizi ve Niko Kovac ile yaşanan gerginlik nedeniyle yakından takip ediyor.

HABER MERKEZİ14 Kasım 2025 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Manchester United, Karim Adeyemi için harekete geçti
ABONE OL

Manchester United, Borussia Dortmund'un kanat oyuncusu Karim Adeyemi'yi radarına aldı. Bild'e göre Premier Lig temsilcisi, oyuncunun kulüpte yaşadığı sözleşme anlaşmazlığı ve Teknik Direktör Niko Kovac ile gerilen ilişkiler nedeniyle süreci yakından izliyor. Adeyemi'nin 1 Ekim'den beri golü yok ve Köln maçında oyundan alındıktan sonra su şişesini fırlatması, Kovac'ı kızdırdı.

23 yaşındaki futbolcu, United bağlantıları güçlü olan menajer Jorge Mendes ile temasa geçti. Mendes'in, Adeyemi'yi Old Trafford'a taşımada kritik rol oynayabileceği belirtiliyor. Dortmund'un 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için yaklaşık 70 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesini görüşebileceği iddia ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.