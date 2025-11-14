Manchester United, Karim Adeyemi için harekete geçti

Manchester United, Borussia Dortmund'un kanat oyuncusu Karim Adeyemi'yi radarına aldı. Bild'e göre Premier Lig temsilcisi, oyuncunun kulüpte yaşadığı sözleşme anlaşmazlığı ve Teknik Direktör Niko Kovac ile gerilen ilişkiler nedeniyle süreci yakından izliyor. Adeyemi'nin 1 Ekim'den beri golü yok ve Köln maçında oyundan alındıktan sonra su şişesini fırlatması, Kovac'ı kızdırdı.

23 yaşındaki futbolcu, United bağlantıları güçlü olan menajer Jorge Mendes ile temasa geçti. Mendes'in, Adeyemi'yi Old Trafford'a taşımada kritik rol oynayabileceği belirtiliyor. Dortmund'un 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için yaklaşık 70 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesini görüşebileceği iddia ediliyor.