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Spor

Manchester United, Kim Min-Jae için harekete geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Napoli'de forma giyen Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

23 Şubat 2023 Perşembe 18:45 - Güncelleme:
Manchester United, Kim Min-Jae için harekete geçti
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Savunma hattına takviye yapmak isteyen Manchester United, flaş bir ismi gündemine aldı.

Corriere dello Sport'a göre İngiliz kulübü, Napoli forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istiyor.

Erik ten Hag'ın kadroda görmek istediği 26 yaşındaki Güney Koreli oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçecek.

48 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan Kim'in MANU'ya gitmek isteyip, istemeyeceği henüz bilinmiyor.

NAPOLI HAREKETE GEÇTİ

Napoli, oyuncunun talipleri her geçen gün artarken, Kim ucuza kaptırmamak adına harekete geçti.

İtalyan ekibi, başarılı oyuncunun 48 milyon euro olan serbest kalma maddesini 65 milyon euro çıkarmak için oyuncu ile görüşmelere başladı. Anlaşma sağlanırsa Napoli, yıldız savunmacıyla yeni bir sözleşme imzalayacak.

Napoli, Kim Min-Jae'yi sezon başında Fenerbahçe'den 18,5 milyon euro'ya satın almıştı. Bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 38 resmi maçta 2 gol atan Kim, 1 de asist yaptı.

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