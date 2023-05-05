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Spor

Manchester United, Kim Min Jae transferinde bir adım önde

Premier Lig ekibi Manchester United Napoli forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min Jae'nin transferinde sona yaklaştı.

5 Mayıs 2023 Cuma 20:11 - Güncelleme:
Manchester United, Kim Min Jae transferinde bir adım önde
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Fenerbahçe'deki başarılı performansı sonrası İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin yeni durağı belli oluyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Güney Koreli oyuncunun yeni adresi Premier Lig olacak.

Başarılı savunma oyuncusu ile Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Tottenham'ın yakından ilgilendiği belirtildi.

48 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Kim için Manchester United'ın bir adım önde olduğu kaydedildi.

Yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte başarılı oyuncunun İngiliz devlerinden birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Serie A'da Napoli ile bu sezon bitime 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Kim Min-Jae, İtalyan ekibiyle 42 maçta 2 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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