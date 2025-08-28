İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Manchester United kupada 4. Lig ekibine elendi!

Manchester United, İngiltere Lig kupası 2. turunda karşılaştığı 4. Lig ekibi Grimsby Town'a penaltı atışları sonucunda 12-11 mağlup oldu.

28 Ağustos 2025 Perşembe 00:34
Manchester United kupada 4. Lig ekibine elendi!
İngiltere Lig Kupası 2. turunda Manchester United, Grimsby Town ile karşılaştı.

Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede, Grimsby Town penaltı atışlarında rakibini 12-11 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Grimsby'nin gollerini 22. dakikada Charles Vernam ve 30. dakikada Tyrell Warren kaydetti. Manchester United'ın golleri ise 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire'dan geldi.

İngiltere 4. Lig ekibi Grimsby Town bu sonuçla birlikte büyük bir başarıya imza attı.

Manchester United, bu yenilgiyle birlikte İngiltere Lig Kupası'na veda etti.

