Manchester United kupada gol olup yağdı

Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği Barnsley'yi farklı mağlup etti.

İngiltere Lig Kupası 3. tur mücadelesinde Barnsley karşısında Manchester United Marcus Rashford (2), Alejandro Garnacho (2), Christian Eriksen (2) ve Antony'nin golleriyle kazandı.

Erik ten Hag'ın ekibi bu sonuçla İngiltere Lig Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı, Barnsley ise turnuvaya veda etti.

ALTAY İLK MAÇINA ÇIKTI

Manchester United'da Altay Bayındır bu sezon ilk kez süre aldı.

Barnsley karşısında maça ilk 11'de başlayan milli kaleci kalesini gole kapattı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United hafta sonu deplasmanda Crystal Palace'la karşılaşacak.