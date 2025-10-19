İSTANBUL 18°C / 11°C
Spor

Manchester United, Liverpool'u deplasmanda yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-1'lik skorla kazandı.

19 Ekim 2025 Pazar 21:06
Manchester United, Liverpool'u deplasmanda yıktı!
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-1'lik skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri dakika 2'de Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire kaydetti. Liverpool'un tek golünü ise dakika 78'de Cody Gakpo attı.

Arne Slot'un ekibi Liverpool, üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

10 YIL SONRA BİR İLK

Kırmızı Şeytanlar, bu galibiyetin ardından 10 yıl sonra Liverpool'un stadyumu Anfield'da lig maçı kazandı.

3 KEZ DİREĞİ GEÇEMEDİ

Liverpool'un Hollandalı yıldızı Cody Gakpo, Manchester United karşısında 3 kez direklere takıldı.

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 13'e yükseltti. Liverpool, 15 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Brighton'ı ağırlayacak. Liverpool, Brentford deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
