Manchester United maçı öncesi Galatasaray'da yoğun mesai

Yoğun ve yorucu bir fikstürün ardından milli arada nefes alan Galatasaray, 5 gün izin yaparak dinlendi.

Bu sürede tedavisi sona eren Mauro Icardi takımla çalışmalara başladı, kaleci Muslera'nın ağrıları geçti, Ndombele vites yükseltti. Abdülkerim'in A Milli Takım performansı ve Ziyech'in Fas Milli Takımı'nda attığı golle moral depolaması, teknik direktör Okan Buruk'un keyfini iyice yerine getirdi.

Süper Lig'de cumartesi günü evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, çarşamba günü ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile kozlarını paylaşacak.

4 MİLYON EURO'LUK DOPİNG

Bu maraton öncesi futbolcular cephesinde olumlu gelişmeler yaşanırken, yöneticiler de yaklaşan Manchester United maçı öncesi elini cebine atma kararı aldı. Bir hafta içinde futbolcuların birikmiş alacakları yatırılacak. Takıma 4 milyon Euro ödeme yapmaya hazırlanan yönetim, ManU sınavı öncesi Florya'da konsantrasyonu sağlayacak.