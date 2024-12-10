Manchester United, Marcus Rashford ile yol ayrımında

İngiltere Premier Lig'de bu sezon da istediği sonuçları alamayan ve zirvenin uzağında kalan Manchester United'da önceki gün yönetimde ayrılık yaşandı.

Kulübün Futbol yönetimini devralan Ineos döneminde sportif direktörlük görevine getirilen Dan Ashworth'le yolların ayrıldığı açıklandı. Ashworth, yaklaşık beş ay önce Manchester United'la sözleşme imzalamıştı.

Erik ten Hag'ın takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'i getiren ManU'da, kulübün yeni yapılanmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken transfere yönelik planlar da sürüyor.

AMORIM DÖNEMİNİN İLK AYRILIĞI OLABİLİR

Sky Sports'ta yer alan haberde Manchester United'ın gelecek yaza kadar Marcus Rashford'la yollarını ayırabileceği belirtildi.

Ara Transfer döneminde kulübün İngiliz futbolcu için tekliflere açık olduğuna dikkat çekilirken satılamaz oyuncular listesinde Rashford'ın yer almadığı kaydedildi.

Öte yandan Ruben Amorim yönetiminde Marcus Rashford'ın gelişiminin fark edildiği ancak Finansal Fair Play kurallarında sorun yaşanmaması adına bu ayrılığın gerçekleşebileceği ifade edildi.

RASHFORD'IN KARİYERİ

Manchester United'ın altyapısından yetişen Marcus Rashford, 2016'da A takıma yükseldi.

Bu sezon Manchester United formasıyla 23 maçta sahaya çıkan İngiliz futbolcu yedi gol kaydederken üç asistle oynadı.

Rashford, Manchester United kariyerinde 425 maçta 143 gol ve 67 asist kaydetti.