İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2022 Pazartesi / 11 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9622
  • EURO
    18,3261
  • ALTIN
    1031.93
  • BIST100
    2795.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Marko Arnautovic'in peşini bırakmıyor
Spor

Manchester United, Marko Arnautovic'in peşini bırakmıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Marko Arnautovic için kulübü Bologna'ya yeni bir teklifte bulunacağı iddia edildi.

8 Ağustos 2022 Pazartesi 20:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Manchester United'ın, Bologna forması giyen Marko Arnautovic'in transferi için ısrarcı olduğu öne sürüldü.

İngiliz devinin, 9 milyon euro'luk teklifinin reddedilmesinin ardından Bologna'nın kapısını yeni bir teklifle çalacağı ifade edildi.

Manchester United'ın, Avusturyalı oyuncuyu takımdaki futbolculardan farklı bir profil olarak gördüğü ve bu nedenle transferinde ısrar ettiği kaydedildi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag'ın da, 2006-2009 yılları arasında Twente'de birlikte çalıştığı 33 yaşındaki futbolcuyu iyi tanıdığı ve takımda görmek istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Bologna'da 34 maça çıkan Arnautovic, 15 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcünün, İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.