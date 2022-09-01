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Spor

Manchester United, Martin Dubravka'yı kiralık olarak renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Newcastle United'dan kaleci Martin Dubravka'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

1 Eylül 2022 Perşembe 21:48 - Güncelleme:
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Manchester United'dan transferi son gününde kaleye takviye geldi.

Erik ten Hag'ın ekibi, Newcastle United'dan 33 yaşındaki Slovak kaleci Martin Dubravka'nın kiralandığını açıkladı.

Dubravka, transferinin ardından, "Manchester United'a transfer olmak kariyerimde özel bir an. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takımın hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım. Premier Lig'de çok fazla deneyimse sahip mükemmel bir kaleci grubumuz var. Standartlarımızı en üst düzeyde tutmak için birbirimizi zorlayacağız. Tom Heaton de David de Gea ile çalışmak benim için bir zevk." dedi.

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