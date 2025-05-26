Manchester United, Matheus Cunha ile anlaştı

Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a kaybederek kötü bir sezon geçiren kırmızı şeytanlar, Premier Lig'i 15. sırada tamamlamasının ardından 35 yıl sonra ikinci kez gelecek sezon Avrupa'da mücadele edemeyecek.

Ruben Amorim, Rasmus Hojlund'un bekleneni verememesi ve Alejandro Garnacho ile Marcus Rashford'un yaz aylarında takımdan ayrılacak olması nedeniyle hücum opsiyonlarını güçlendirmek istiyor.

Cunha Haziran 2030'a kadar anlaşma imzalayacak ve 2031'e kadar opsiyonu olacak. Wolves 62.5 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini taksitler halinde alacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Şubat ayında Wolves ile dört yıllık yeni bir anlaşma imzalayan Cunha, bu sezon ligde 15 kez fileleri havalandırdı ve 6 asist yaptı.