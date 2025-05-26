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Spor

Manchester United, Matheus Cunha ile anlaştı

Bu sezon beklentinin çok altında kalan ve Avrupa Kupası'nı finalde kaybeden Manchester United kadrosuna Matheus Cunha takviye etmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2025 Pazartesi 13:31 - Güncelleme:
Manchester United, Matheus Cunha ile anlaştı
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Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a kaybederek kötü bir sezon geçiren kırmızı şeytanlar, Premier Lig'i 15. sırada tamamlamasının ardından 35 yıl sonra ikinci kez gelecek sezon Avrupa'da mücadele edemeyecek.

Ruben Amorim, Rasmus Hojlund'un bekleneni verememesi ve Alejandro Garnacho ile Marcus Rashford'un yaz aylarında takımdan ayrılacak olması nedeniyle hücum opsiyonlarını güçlendirmek istiyor.

Cunha Haziran 2030'a kadar anlaşma imzalayacak ve 2031'e kadar opsiyonu olacak. Wolves 62.5 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini taksitler halinde alacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Şubat ayında Wolves ile dört yıllık yeni bir anlaşma imzalayan Cunha, bu sezon ligde 15 kez fileleri havalandırdı ve 6 asist yaptı.

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