Manchester United, Matheus Cunha transferinde son yakın

Manchester United, Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha'nın transferinde önemli bir mesafe kat etti.

Kırmızı Şeytanlar, Brezilyalı forvetin 62.5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini ödemek zorunda kalacak ancak oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmaya varmak üzere.

Kulüp, Finansal Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) kapsamında hâlâ manevra alanına sahipken, transferi gelecek ay resmileştirmeyi hedefliyor.

TRANSFERDE RAKİP NEWCASTLE

25 yaşındaki Cunha için Newcastle United da devredeydi. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu hücumun sol kanadında kullanmayı planlıyordu. Ancak Cunha'nın, Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in planlarında kilit bir rol üstlenme ihtimali nedeniyle tercihini Old Trafford'dan yana kullandığı belirtiliyor.

AMORIM, CUNHA'YA HAYRAN

Amorim'in Cunha'ya olan ilgisi gizli değil. Portekizli çalıştırıcı, oyuncunun çok yönlülüğünü ve gol katkısını daha önce övgüyle dile getirmişti.

PERFORMANSI

Matheus Cunha, bu sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 31 maçta 14 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.