Manchester United, Matheus Cunha'nın peşinde

Manchester United ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Yeni sezona hayal kırıklığı ile başlayan United'ın İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Matheus Cunha'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

UNITED, 54 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

United yönetim kurulu, Atletico'nun golcüsü için 54 milyon euro bedeli gözden çıkardı. İngiltere'de yer alan haberlere göre; 23 yaşındaki Cunha'nın United'ın profiline en uygun oyuncu olduğu ve futbolcunun da bu transfere sıcak baltığı belirtildi.

ATLETICO İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Kulübü Atletico ile 2026'ya kadar kontratı bulunan 1.84 boyundaki Brezilyalı futbolcu sol açık, sağ açık ve santrfor mevkilerinde oynayabiliyor. Cunha daha önce Hertha Berlin, Leipzig, Sion ve Coritiba takımlarında oynamıştı. Golcü oyuncu geçen sezon 38 maçta 7 gol 5 asist üretmişti.