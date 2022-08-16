İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2022 Salı / 19 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,949
  • EURO
    18,2767
  • ALTIN
    1024.13
  • BIST100
    2913.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Matheus Cunha'nın peşinde
Spor

Manchester United, Matheus Cunha'nın peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Atletico Madrid forması giyen Matheus Cunha'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

16 Ağustos 2022 Salı 18:01 - Güncelleme:
ABONE OL

Manchester United ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Yeni sezona hayal kırıklığı ile başlayan United'ın İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Matheus Cunha'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

UNITED, 54 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

United yönetim kurulu, Atletico'nun golcüsü için 54 milyon euro bedeli gözden çıkardı. İngiltere'de yer alan haberlere göre; 23 yaşındaki Cunha'nın United'ın profiline en uygun oyuncu olduğu ve futbolcunun da bu transfere sıcak baltığı belirtildi.

ATLETICO İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Kulübü Atletico ile 2026'ya kadar kontratı bulunan 1.84 boyundaki Brezilyalı futbolcu sol açık, sağ açık ve santrfor mevkilerinde oynayabiliyor. Cunha daha önce Hertha Berlin, Leipzig, Sion ve Coritiba takımlarında oynamıştı. Golcü oyuncu geçen sezon 38 maçta 7 gol 5 asist üretmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.