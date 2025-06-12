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Spor

Manchester United, Matheus Cunha'yı duyurdu

Premier Lig ekibi Manchester United, 26 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Matheus Cunha'yı renklerine bağladığını duyurdu.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2025 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
Manchester United, Matheus Cunha'yı duyurdu
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Manchester United, Wolverhampton forması giyen Brezilyalı forvet Matheus Cunha'yı 74.2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

26 yaşındaki yıldız futbolcu, beş yıllık sözleşmeye imza atarken, kontratında bir yıl opsiyon maddesi de bulunuyor. Cunha'nın haftalık yaklaşık 175 bin euro maaş alacağı belirtildi.

Transfer sonrası duygularını dile getiren Cunha, şu ifadeleri kullandı:

"Manchester United oyuncusu olmak, tarif edilmesi zor bir duygu. Brezilya'da çocukken büyükannemin evinde Premier Lig maçlarını izlerdim ve United, İngiltere'deki favori takımımdı. Kırmızı formayı giymek hep hayalimdi.

Aileme ve bu hayalimi gerçekleştirmemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hazırlık kampının başlamasını, takım arkadaşlarımla tanışmayı ve yeni sezona hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Artık tek hedefim çok çalışarak takıma değerli bir katkı sağlamak ve bu büyük kulübü yeniden zirveye taşımak."

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Wolves formasıyla 36 maçta forma giyen yıldız golcü, 17 gol, 6 asist kaydetti.

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