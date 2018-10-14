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Manchester United, Merih Demiral için harekete geçti

Manchester United'ın kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'da oynayan Merih Demiral'ı izlemeye aldığı iddia edildi.

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Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan ve kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Türk futbolcu Merih Demiral, Manchester United'ın radarına girdi.

İngiliz basınının iddiasına göre savunma hattında sıkıntı yaşayan teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle Merih Demiral izlenmeye alındı.

SERBEST KALMA MADDESİ...

Merih Demiral'ın Sporting Lizbon ile sözleşmesinde 45 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunduğu ancak iki takımın makul bir fiyata anlaşabileceği iddia edildi.

20 yaşındaki Milli futbolcu, A Milli kategorisinde henüz forma giyemezken U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında toplam 35 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

(Sporx)

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