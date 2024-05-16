Manchester United, Newcasatle'ı 3 golle geçti

Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United evinde Eddie Howe'un yönetimindeki Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.

Old Trafford'da oynanan maçta Manchester ekibinin gollerini 31. dakikada Kobbie Mainoo, 57. dakikada Amad Diallo ve 84. dakiakda Rasmus Höjlund kaydetti. Newcastle United'ın gollerini ise 49. dakikada Anthony Gordon ve 90+1'de Lewis Hall kaydetti.

Manchester United'ın ikinci golünü kaydeden Amad Diallo'nun golden sonra milli futbolcumuz Arda Güler ile özdeşleşen gol sevincini yapması dikkat çekti.