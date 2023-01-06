İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2023 Cuma / 14 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7672
  • EURO
    19,7002
  • ALTIN
    1108.3
  • BIST100
    5217.19
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United ocak ayının ilk transferini gerçekleştirdi!
Spor

Manchester United ocak ayının ilk transferini gerçekleştirdi!

Crystal Palace forması giyen 29 yaşındaki kaleci Jack Butland sezon sonuna kadar 'kırmızı şeytanların' formasını giyecek.

IHA6 Ocak 2023 Cuma 14:10 - Güncelleme:
Manchester United ocak ayının ilk transferini gerçekleştirdi!
ABONE OL

Manchester United, Crystal Palace'ta forma giyen 29 yaşındaki kaleci Jack Butland'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kaleye takviye yaptı. İngiliz takımı, bu kapsamda Crystal Palace'ta forma giyen 29 yaşındaki kaleci Jack Butland'ı transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Butland'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katıldığı duyuruldu.

İngiliz kaleci, kariyerinde Crystal Palace dışında Birmingham, Barnsley, Leeds United, Stoke City ve Derby County formaları giydi. Jack Butland ayrıca 9 kez de İngiltere Milli Takımı formasıyla mücadele etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.