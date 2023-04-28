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Spor

Manchester United rakibi karşısındaki üstünlüğünü koruyamadı

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. 2-2'lik beraberlikle tamamlanan maçın ardından iki takım sahadan 1 puan ile ayrıldı.

28 Nisan 2023 Cuma 00:26 - Güncelleme:
Manchester United rakibi karşısındaki üstünlüğünü koruyamadı
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İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamladı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Sancho ve 44. dakikada Rashford'un golleriyle Manchester United ilk yarıyı önde tamamlarken ikinci yarıda ev sahibi Tottenham'ın golleri geldi. Tottenham 56'da Porro ile önce farkı bire indirdi, 79'da Son ile ise eşitliği yakalarak bir puanı kurtarmış oldu.

Bu sonuçla Manchester United 60 puana yükseldi ve Newcastle United'ın da kazanmasıyla 2 puan farkla 4. sıraya gerilemiş oldu. Tottenham ise 2 maçlık mağlubiyetinin ardından 54 puana yükseldi.

Bir sonraki hafta ise Manchester United Aston Villa'yı ağırlarken Tottenham ise Liverpool deplasmanına çıkacak.

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