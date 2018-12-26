Manchester United, sahasında Huddersfield'ı 3-1 yendi

Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Huddersfield'ı konuk etti. Jose Mourinho yerine göreve gelen Ole Gunnar Soljkaer ile çıkışa geçen Manchester United, Huddersfield'ı 3-1 yendi ve yenik direktörü ile 2'de 2 yapıp 8 gol attı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Matic, 64 ve 78. dakikalarda Paul Pogba attı. Huddersfield'in tek sayısı ise 88'de Zanka'dan geldi. Geçen hafta MANU'nun Cardiff'i 5-1 yendiği maçta 3 asist yapan Pogba, Mourinho'nun gitmesinin ardından çıktığı 2. maçında 5 gole doğrudan katkıda bulundu.

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 32 yapıp 6. sırada yer aldı. Huddersfield ise 10 puanla ligin sonuna demir atarken 20. sıraya düştü.

Premier Lig'de haftaya Manchester United, sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Huddersfield ise Fulham ile karşılaşacak.