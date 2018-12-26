Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Manchester United, sahasında Huddersfield'ı 3-1 yendi

Premier Lig'de Manchester United, sahasında Huddersfield'ı 3-1 yenerken Paul Pogba, Jose Mourinho'nun ayrılığından sonra 2. maçında 5. gol katkısını yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Huddersfield'ı konuk etti. Jose Mourinho yerine göreve gelen Ole Gunnar Soljkaer ile çıkışa geçen Manchester United, Huddersfield'ı 3-1 yendi ve yenik direktörü ile 2'de 2 yapıp 8 gol attı.
 
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Matic, 64 ve 78. dakikalarda Paul Pogba attı.  Huddersfield'in tek sayısı ise 88'de Zanka'dan geldi. Geçen hafta MANU'nun Cardiff'i 5-1 yendiği maçta 3 asist yapan Pogba, Mourinho'nun gitmesinin ardından çıktığı 2. maçında 5 gole doğrudan katkıda bulundu.
 
Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 32 yapıp 6. sırada yer aldı. Huddersfield ise 10 puanla ligin sonuna demir atarken 20. sıraya düştü.
 
Premier Lig'de haftaya Manchester United, sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Huddersfield ise Fulham ile karşılaşacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akılalmaz hırsızlık... Öyle bir şey çaldılar ki

Akılalmaz hırsızlık... Öyle bir şey çaldılar ki

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Öğretmene 'doğu' hediyesi: Dolgun maaş yüksek kıdem

Öğretmene 'doğu' hediyesi: Dolgun maaş yüksek kıdem

Fırtına obüsleriyle düşmanı 40 kilometreden vuruyorlar

Fırtına obüsleriyle düşmanı 40 kilometreden vuruyorlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA