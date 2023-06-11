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Spor

Manchester United satılıyor! Kırmızı Şeytanlar'a dev teklif

Premier Lig devlerinden Manchester United'ın yönetimi kısa süre içinde el değiştirebilir. Sheikh Jassim'in yönetimindeki Katarlı konsorsiyum ve INEOS Grubu'nun sahibi Jim Rattcliffe, Kırmızı şeytanlar için teklifte bulundu.

11 Haziran 2023 Pazar 20:44 - Güncelleme:
Manchester United satılıyor! Kırmızı Şeytanlar'a dev teklif
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İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Katarlı konsorsiyum Manchester United'ı satın almak 6 milyar euro'luk bir teklifte bulundu. Teklif, 6 milyar euro'nun yanı sıra 1 milyar euro'luk da yatırım ücreti içeriyor. Jim Rattcliffe'ın ise Glazer ailesinin de yönetim söz sahibi olacak şekilde bir teklifte bulunduğu ve kulüp hisselerinin yüzde 60'ına talip olduğu aktarıldı.

TOP GLAZER AİLESİNDE

Haberde, Katarlı konsorsiyumun konunun artık tamamen Glazer ailesinin kulübü satıp satmama isteğiyle alakalı olduğunu düşündüğü ve kısa süre içinde bir cevap beklediği yazıldı.

Kasım ayında başlayan satış sürecinin, Çarşamba günü açılacak transfer penceresiyle birlikte henüz sonuçlanmamış olmasının bazı taraflarda hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

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