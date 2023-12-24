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Spor

Manchester United, satışı açıkladı!

Manchester United, kulübün yüzde 25'inin satışı için Jim Ratcliffe ile anlaştı.

AA24 Aralık 2023 Pazar 22:08 - Güncelleme:
Manchester United, satışı açıkladı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kulübün yüzde 25'inin satışı için İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, futbol operasyonlarının kontrolünde de söz sahibi olacak.

71 yaşındaki Ratcliffe ayrıca Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için 236 milyon sterlinlik kaynak sağlayacak.

ABD'li Glazer ailesi, kulübü 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı.

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